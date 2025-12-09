رئيس جامعة العاصمة: نعمل على تطوير الحرم القديم بحلوان والجديد سيعالج الموروثات السلبية

18 حجم الخط

أكد رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقا) العمل على تطوير الحرم القديم في عين حلوان، على أن يصبح “جامعة العاصمة فرع حلوان”، وإقامة مجمع طبي يتكلف نحو 10 مليارات جنيه، ويكون به كل أقسام الطب ومجالاته بالإضافة إلى أكاديمية بحثية.

ولفت إلى إطلاق المرحلة الأولى من المجمع الطبي على مساحة 15 ألف متر تضم عيادات للأسنان ومراكز للأورام والعلاج الطبيعي، ومن المتوقع إنجازه خلال عام.

رئيس جامعة العاصمة: نعمل على تطوير الحرم القديم في حلوان والجديد سيعالج الموروثات السلبية

ونوه، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بـجامعة العاصمة فرع حلوان، بأن الحرم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم فيه معالجة الموروثات القديمة وسلبيات المقر الحالي، فمثلا سيتم إنشاء مبني واحد للهندسة ومبنى واحد لعلوم الرياضى، قسم واحد للعمارة بدلا من وجود قسمين في كليتي الفنون التطبيقية والهندسة.

وأشار إلى وجود كليات بجامعة العاصمة فرع حلوان، ليس لها نظائر في الجامعات الأخرى؛ لذا يتزايد الإقبال عليها من قبل الطلاب، مثل: كلية الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، وكليتي علوم الرياضة بنين وبنات، وعلوم التغذية، والاقتصاد المنزلي، والخدمة الاجتماعية، والسياحة والفنادق، بالإضافة لمعهد إدارة المستشفيات للدراسات العليا وكلية الدراسات البينية.

أعداد الطلاب بجامعة العاصمة فرع حلوان

وذكر أن عدد طلاب الجامعة في الفرع الرئيسي تجاوز 220 ألف طالب وطالبة، وثمانية آلاف طالب في الجامعة التكنولوجية، و16 ألف في الجامعة الأهلية، مؤكدا عدم نقل الطلاب من أماكنهم.

ونبه إلى أن إنشاء فرع العاصمة الإدارية من أجل استيعاب زيادة عدد الطلاب، وتلبية احتياجات سكان المدينة من خلال تقديم تعليم مجاني مناسب وجيد، خاصة أن إنشاء جامعة جديدة سيحتاج وقتا طويلا للغاية؛ ما يجعل من الأفضل إنشاء فرع لجامعة قائمة بالفعل.

وأكد مراعاة تغير المستوى التعليمي بين التعليم والتعلم في الحرم الجديد، وتأسيس منظومة للبحث العلمي، وبناء حرم ذكي ينتمي للجيل الخامس دون الإخلال بالجامعة الأم، واستراتيجياتها أو ممتلكاتها، منوها بأن العبء الوحيد محاولة عمل استثمارات جديدة لبناء الحرم الجديد دون أي أعباء على الدولة.

