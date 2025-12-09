محافظ الإسكندرية: الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للتعامل مع تقلبات الطقس

18 حجم الخط

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها ورفع درجة جاهزيتها على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع للتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة أنحاء الإسكندرية، ومتابعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات.

الاستعداد لتقلبات الطقس

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة مستمر في الانعقاد بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى

الاستعداد لتقلبات الطقس

الاستعداد لتقلبات الطقس

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

الاستعداد لتقلبات الطقس

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كامل الدعم والرعاية للمواطنين، وتعزيز جاهزية المحافظات لمواجهة أي ظروف طارئة للأحوال الجوية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة.

وتتصاعد حدة الطقس السيئ ليلًا مع رياح شديدة وأمطار تتساقط على فترات، مصحوبة بالصقيع.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.