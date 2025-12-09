الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية: الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للتعامل مع تقلبات الطقس

الاستعداد لتقلبات
الاستعداد لتقلبات الطقس بالاسكندريه
18 حجم الخط

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها ورفع درجة جاهزيتها على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

بعد فتح "فيتو" لملف رفع إيجارت أراضي الأوقاف، الشيوخ يتحرك ويطالب الوزير بمراجعة الزيادات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع للتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة أنحاء الإسكندرية، ومتابعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات.

 

الاستعداد لتقلبات الطقس 
الاستعداد لتقلبات الطقس 

وأشار  المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة مستمر في الانعقاد بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى 

الاستعداد لتقلبات الطقس 
الاستعداد لتقلبات الطقس 
الاستعداد لتقلبات الطقس 
الاستعداد لتقلبات الطقس 

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

الاستعداد لتقلبات الطقس 
الاستعداد لتقلبات الطقس 

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كامل الدعم والرعاية للمواطنين، وتعزيز جاهزية المحافظات لمواجهة أي ظروف طارئة للأحوال الجوية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة.

وتتصاعد حدة الطقس السيئ ليلًا مع رياح شديدة وأمطار تتساقط على فترات، مصحوبة بالصقيع.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسكندرية الصرف الصحي الاسكندرية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

بعد قليل، نظر ثاني جلسات محاكمة جنايني مدرسة الإسكندرية المتهم بالتعدي على التلاميذ

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ليلا.. وطوارئ في المحافظة ورفع الاستعدادات (صور)

اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أمينة شفيق

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

بعيد عن المثالية، سلوت يهاجم محمد صلاح مجددا

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads