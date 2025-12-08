الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد شاب بنيران الاحتلال في دير البلح وسط غزة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، باستشهاد شاب متأثرا بجراحه بعد قصف مسيرة إسرائيلية لمنزله بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول جثث 5 شهداء إلى مستشفيات غزة، منهم 3 شهداء جدد و11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الاثنين: إنه  تم انتشال جثمانين اثنين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظ

وبالأمس الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صادر عنها، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 70,360 شهيدا و171,047 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وجاء في تقرير الوزارة اليومي لعدد الشهداء  والجرحى أنه وصل إلى مستشفيات غزة 6 شهداء جدد و17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفقا للبيان فقد بلغ إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار يوم الـ11 من أكتوبر 2025 نحو:
• 373 شهيدا
• 970 إصابة
• 624 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض

هذا وحذرت وزارة الصحة من تفاقم الأزمة الدوائية في المرافق الصحية، مشيرة إلى أن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تجاوزت "مستويات كارثية" تهدد حياة المرضى والجرحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة دير البلح مستشفيات غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي إسرائيل

مواد متعلقة

الصليب الأحمر: واجهنا أسوأ الظروف خلال عملنا في غزة

نيويورك تايمز: حماس تستعيد قوتها في غزة وتملأ الفراغ

الأكثر قراءة

إرشادات ونصائح عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة والأمطار (فيديو)

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads