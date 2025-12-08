الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

شرطة الاحتلال تطارد سائقا دهس متظاهرًا خلال احتجاجات الحريديم ضد التجنيد الإلزامي

مظاهرات الحريديم،
مظاهرات الحريديم، فيتو
ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت عمليات مطاردة واسعة بعد قيام سائق مركبة بدهس أحد المحتجين خلال مظاهرة نظمها الحريديم ضد قرار التجنيد الإلزامي في جيش الاحتلال.

 

مظاهرات الحريديم فى الاحتلال ضد التجنيد الإلزامي

وبحسب الصحيفة، فقد عمّت حالة من الفوضى مكان الحادث، حيث هرعت طواقم الإسعاف إلى الموقع لتقديم العلاج للمصاب، في وقت حاول فيه المتظاهرون منع المركبة من الهرب قبل أن يفرّ السائق بسرعة من المكان.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة تعمل حاليًا على تحديد هوية السائق الذي دهس متظاهر من الحريديم خلال تظاهرة ضد التجنيد الإلزامي، وسط ترجيحات أولية بأنه تعمّد اقتحام المسار الذي سدتّه الاحتجاجات، فيما لم تُعرف بعد دوافعه الحقيقية. وشددت الشرطة على أنها ستتعامل مع الحادث “بأقصى درجات الخطورة”.

اشتباكات متقطعة بين الحريديم والشرطة الإسرائيلية تزيد المشهد تعقيدًا

وتزامن الحادث مع اشتباكات متقطعة بين المتظاهرين الحريديم وقوات الشرطة، في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرارات التجنيد الإلزامي التي أثارت موجات غضب داخل الأوساط الدينية المتشددة.

في سياق آخر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل باتت “على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى” من الخطة التي وصفها بأنها تتماشى مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة ومستقبل المنطقة، مشيرًا إلى أن التركيز سينتقل الآن إلى مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حركة حماس من قدراتها العسكرية.

 

نتنياهو يعيد التهديدات حول سلاح حركة حماس

وأكد نتنياهو أن إسرائيل “لن تسمح لحماس بإعادة بناء قوتها أو تهديد الأمن القومي مرة أخرى”، مضيفًا:“حماس تخرق وقف إطلاق النار بشكل متكرر، ونحن لن نقبل بعودة عناصرها للتسلح أو تموضعها من جديد قرب حدودنا.”
وأشار نتنياهو إلى أن العمليات المقبلة ستعتمد على “دقة استخباراتية” و“قرارات سياسية واضحة” لضمان منع الحركة من الحصول على أي بنية تحتية عسكرية مستقبلًا.

نيويورك تايمز: حماس تستعيد قوتها في غزة وتملأ الفراغ

حماس للاحتلال: مستعدون لحل أزمة السلاح بشرط

