موعد والقنوات الناقلة لقرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وتصنيف الفرق

قرعة كأس ملك إسبانيا، يجري الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2025/26.

موعد قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

تنطلق مراسم قرعة دور الـ32 من كأس إسبانيا في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا



أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مراسم القرعة ستُبث مباشرة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر إكس وعبر فيس بوك وكذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد، بخلاف شبكتي موفيستار وteledeporte.



وستنطلق مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في الفترة بين 16 و18 ديسمبر على أرض الفريق الأقل تصنيفًا، وذلك في مباراة واحدة فقط.



وتشارك الفرق الأربعة المتواجدة في كأس السوبر الإسباني، بشكل مباشر في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وهم: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

كما يتواجد 28 فريقًا في تلك المرحلة من البطولة عقب تخطيهم دور الـ64، الذي انتهى مساء الخميس الماضي.

تصنيف الفرق المشاركة في كأس ملك إسبانيا

الوعاء الأول: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بلباو، أتلتيكو مدريد.

الوعاء الثاني: ألافيس، مايوركا، أوساسونا، خيتافي، ليفانتي، ريال سوسيداد، فياريال، إلتشي، رايو فاليكانو، إشبيلية، سيلتا فيجو، فالنسيا، ريال بيتيس.

الوعاء الثالث: هويسكا، كولتورال ليونيسا، ديبورتيفو لاكورونيا، ألباسيتي، سبورتنج خيخون، إيبار، راسينج سانتاندر، بورجوس، غرناطة.

الوعاء الرابع: جوادالاخارا، إلدينس، تالافيرا دي لا رينا، ريال مورسيا، أورينس.

الوعاء الخامس: أتلتيكو باليريس.

