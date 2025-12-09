جهاز حدائق أكتوبر يهدد بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ

18 حجم الخط

كشف المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن سير العمل بعدد من المشروعات بالمدينة، وخلال جولته بمشروع ٨١٠ عمارات، تابع رئيس الجهاز أعمال تنسيق الموقع العام للعمارات، والوقوف على آخر مستجدات بدء تنفيذ شبكات الغاز داخل المشروع.



وأكد “عبد الحليم” أن الجهاز لن يتهاون مع أي تقاعس في التنفيذ، موجهًا بسحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك لضمان نهو الأعمال طبقًا للجداول المخططة وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.



كما شملت الجولة المرور على مشروع ڤاليرا جاردن (الإسكان المتوسط)، حيث أشار رئيس الجهاز إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الأسابيع المقبلة.

وتفقد خلال الزيارة أعمال تنسيق الموقع ونهو تشطيبات الوحدات وتوافر المياه وإطلاق التيار الكهربائي، إضافة إلى متابعة أعمال الطرق وأماكن انتظار السيارات داخل المشروع، موجهًا بضرورة تكثيف فرق العمل ورفع جودة التنفيذ لضمان خروج المشروع بالشكل اللائق.

وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لجميع المشروعات الجارية بالمدينة، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الأداء، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة وحرصًا على توفير مشروعات سكنية متميزة للمواطنين.

شهدت مدينة العبور الجديدة أجواء احتفالية عقب تسليم إخطارات التخصيص لـ 577 مواطنًا، ضمن فعاليات القرعة العلنية الثانية والعشرين، حيث عبّر الحاضرون عن فرحتهم الكبيرة بتحقق حلم امتلاك أرض داخل مدينة مخططة ومرفقة توفر مقومات العيش الكريم.



وأعرب المواطنون عن تقديرهم لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور الجديدة، مؤكدين أن الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية كان لها الدور الأكبر في الإسراع بإنهاء هذا الملف وتحقيق حلم آلاف الأسر في التملك داخل مجتمع حضري منظم.



كما أشادوا بحرص الجهاز على توفير خدمات تفاعلية وتسهيلات واضحة أزالت الكثير من الأعباء عن المواطنين، سواء خلال إجراءات القرعة أو مراحل تسليم الإخطارات.

