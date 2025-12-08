مسئولو الإسكان يتابعون تنفيذ عدد من المشروعات بالبحيرة

18 حجم الخط

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق ومسئول ادارة الحوكمة بالوزارة بزيارة تفقدية إلى محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات نطاق عمل الوزارة.

وهذا تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بكافة المشروعات وملفات عمل الوزارة بمحافظات الجمهورية وفي إطار توجه الدولة في هذا الشأن.

حيث تأتي الزيارة استكمالًا لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطط الاستثمارية للمحافظات أو المشروعات التابعة لجهات الدولة المختلفة.

استهل مسئولو قطاع الإسكان الزيارة بعقد اجتماعٍ مع المهندس فايز الجندي مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة ومناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف على تنفيذها.

كما تم عقد اجتماعٍ موسع مع ممثلي المديرية ورؤساء الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لمناقشة الأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم في تطبيق القوانين والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بقانون البناء وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

ثم توجهت اللجنة لزيارة بعض المشروعات بالمحافظة والتي تشرف على تنفيذها المديرية ومنها (مشروع ترميم عدد ١٨ وحدة بعمارة التأمين الصحي بدمنهور،ومشروع تطوير مستشفى دمنهور للصحة النفسية وعلاج الإدمان،وإنشاء موقف سيارات عمومي بمدينة أبو حمص،ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة لمشروع الإسكان الاجتماعي موقعي ٥٠٤ وحدة بالسوق القديم بدمنهور و٢ برج سكني بأبو حمص).

