مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا وكأس العرب وعاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم.. يشهد اليوم الثلاثاء عددًا من المباريات المهمة في كأس العرب 2025 ودوري أبطال أوروبا بالاضافة إلى انطلاق مباريات كأس عاصمة مصر الموسم الجديد.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب 2025

الإمارات ضد الكويت - 4:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

مصر ضد الأردن - 4:30 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

الجزائر ضد العراق - 7 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

البحرين ضد السودان - 7 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

فاركو ضد المقاولون - 5 مساءً - قناة أون سبورت 2

بيراميدز ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - قناة أون سبورت 2

كهرباء الاسماعيلية ضد الزمالك - 8 مساءً - قناة أون سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

كيرات ضد أولمبياكوس - 5:30 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 7

بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة - 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 1

أتالانتا ضد تشيلسي - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 3

موناكو ضد جلطة سراي - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 6

سانت جيلواز ضد مارسيليا - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 8

أيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 4

برشلونة ضد فرانكفورت - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 2

توتنهام ضد سلافيا براج - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 5

إنتر ضد ليفربول - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية

البنك الأهلي ضد مسار - 2:30 مساءً

