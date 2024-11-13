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حوادث

إلزام حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لريم طارق

حسن شاكوش
حسن شاكوش

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية، بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

وجاء في الحكم الصادر أن النفقة تتضمن نفقة عدة ومتعة لريم طارق طليقة حسن شاكوش بـ 960 ألف جنيه، واستأنفت ريم طارق على الحكم بدعوى أن المبلغ غير كاف، وقضت المحكمة بإحالة القضية للتحقيق مرة أخرى.

 

شائعات عودة ريم طارق وحسن شاكوش

وعلقت ريم طارق، على ما أثير مؤخرًا بشأن عودتها إلى طليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد خلافاتهما الشهيرة، حيث أشارت إلى أن قرار الطلاق كان نهائيًا ولا توجد نية للعودة مرة أخرى.

 

في هذا السياق، كتبت ريم طارق منشورًا عبر خاصية استوري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام قائلة: “أنا مش عايزاكم تنسوا إن الطلاق كان آخر قرار ليّا في الموضوع ومفيش كلام يتقال تاني”.

على الجانب الآخر، أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أنه نادم على زواجه من ريم طارق، بسبب الخلافات الكثيرة التي مر بها خلال الفترة الماضية بعد زواجهما، وانتهى الأمر بالطلاق، بعد أن أصبحت هذه الأزمة موضوع حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث حسن شاكوش عن تفاصيل أزماته الأخيرة سواء في الوسط الفني أو الشخصية التي مر بها، وذلك خلال لقاء تليفزيوني قال فيه: “أنا اتظلمت كتير وأكتر حاجة ندمان عليها في حياتي جوازتي، وبنات الناس لو جوزها فيه العِبر وعضم في أوفة تطلع تقول دا أعظم راجل في الدنيا”.

 

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محكمة الأسرة بأكتوبر حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش

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