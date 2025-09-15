آمال ماهر تعلق على أداء حسن شاكوش لأغنيتها في إيه بينك وبينها (فيديو)

علقت الفنانة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، الذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغاني آمال ماهر

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "غناء حسن شاكوش لأغنيتي ضحكني وعمل لي حالة حلوة زي ما حصل مع الجمهور".

وأكدت آمال ماهر، أنها لا تنزعج من إعادة تقديم أغانيها بصوت مطربين آخرين، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور هو الأهم، خاصة أن إعادة غناء أعمالها دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها الفني.

وأشارت آمال ماهر، إلى أن ابنها عمر أعجب للغاية بألبومها الجديد، ودائمًا ما كان يبدي رأيه في أغنيات الألبوم، وبسؤالها عن صوته الغنائي لترد بقول: "صوته مش حلو خالص".

