طريقة عمل الطعمية، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل الطعمية، من الأكلات الشعبية المصرية المميزة، والتي تعد من وجبات الإفطار الأساسية بالنسبة للكثيرين، خاصة في الإجازات، إلا أن البعض لا يفضل شراءها من المطاعم لعدم التأكد من نظافة المكونات، وكذلك تلوث الزيت التي يتم قليها فيه، مما قد يعرض حياة الأطفال بشكل خاص للإصابة بالعديد من الأمراض.







وتعرف الطعمية في الإسكندرية باسم "الفلافل"، وحتى يستمتع أبناؤك بألذ طعم للطعمية، مع التأكد من نظافة مكوناتها، تقدم الشيف رشا خبيرة الطهي طريقة عمل الطعمية في البيت.

مكونات عمل الطعمية

نصف كيلو فول مدشوش

ربطة شبت

ربطة كسبرة خضراء

ربطة كرات ( يفضل تقطيع الكرات والكسبرة والشبت)

4 فصوص ثوم

بصلة كبيرة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملح وفلفل وفلفل حار( شطة)

ملعقة صغيرة بيكينج صودا ( كربونات)

عجينة الطعمية

خطوات عمل الطعمية

يُنقع الفول في الماء البارد مدة 24 ساعة حتى يصبح طريًا. ثم يُرفع من الماء ويصفى ويطحن فى الكبة او مطحنة الخلاط.

ثم تضاف الكسبرة الخضراء والشبت والكرات وتضاف التوابل (الكمون، الكسبرة الناشفة، الفلفل الحار،والملح والفلفل ) وتطحن سويا، الى حين الحصول على معجون طري.

يوضع الخليط جانبًا حتى يرتاح لمدة 30 دقيقة.

ثم تضاف ملعقة البيكينج صودا

ثم تشكل الأقراص وتحمر فى زيت غزير ساخن.

ويمكن الاحتفاظ بها بالفريزر ولكن فى هذة الحالة يفضل عدم اضافة البيكينج صودا.

وتضاف بعد خروجها من الفريزر وعند التحمير.

ويمكن استبدال الفول المدشوش بحمص الشام فتصبح فلافل شامية بطعمها المميز.

طريقة عمل الفول المدمس، في البيت صحي وموفر

الفول المدمس

طريقة عمل الفول المدمس، في البيت، من الأكلات التي ترتبط بالمائدة المصرية، خاصة في وجبة الفطار، وكذلك في وجبة السحور في شهر رمضان.

فهو الوجبة الرئيسية لمعظم الصائمين على مائدة السحور؛ لأنه يمنح شعورا بالشبع لمدة طويلة.



يمكنك صنع الفول المدمس بنفسك، دون الحاجة لشراءه، للتوفير في الميزانية.

إلى جانب أن طريقة عمل الفول المدمس في البيت، من الخطوات التي توفر في الميزانية، فهي أيضًا تضمن جودة مكوناته من جهة أخرى.

خاصةً أنه مع الارتفاع الشديد في أسعار جميع السلع، أصبح شراء الفول المدمس من المطاعم مصروف مرهق لميزانية البيت، ولكن تعلم طريقة عمل الفول المدمس في البيت سيوفر بشكل كبير في الميزانية.





كما أن طريقة عمل الفول المدمس؛ من الطرق سهلة التنفيذ، التي يمكن تعلمها بكل سهولة، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة، إلى جانب أنه سيوفر في الميزانية بكل كبير، فيمكنك عمل كمية من الفول المدمس، وحفظها في أكياس في الفريزر، خاصة أن طبق الفول المدمس بالزيت الحار، أو السمنة البلدي، يعد الوجبة المصرية الرسمية أيام الإجازات.

ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل الفول المدمس في البيت، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول المدمس في البيت، بكل سهولة.

مكونات عمل الفول المدمس

نصف كيلو فول ( حبة كبيرة فاتحة ) منقوع لمدة 6 ساعات

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

ملىء فنجان قهوه عدس أصفر

ليمونه كامله بدون تقطيع ( صحيحة)

خطوات عمل الفول المدمس

ينقى الفول جيدا، ويغسل وينقع في الماء لمدة 6 ساعات، ثم يصفى

يوضع بالدماسة، وفوقه الجزر والعدس والليمونه وماء حتى قبل اخر الدماسة بعقلتين اصبع.

يوضع على النار حتى يغلي، ثم يوضع على السخان الكهربائى، أو على شعلة البوتجاز على أقل درجه حتى ينضج

وبألف هنا.

طريقة عمل الفول المدمس في ساعتين

ونقدم الطريقة السحرية لعمل الفول المدمس في أقل من ساعتين، وبخلطة خاصة، تمنحه قواما كالجاهز، إلى جانب طعمه المميز.

المكونات والطريقة:

نصف كيلو فول تدميس بلدي مغسول ومنقوع لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.

يوضع في الدماسة، ويضاف لها الماء، بحيث يعلو عنه، ويضاف له عصير ليمونة، ويرفع على النار، حتى يبدأ في الغليان.

بعد أن يغلي لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق، تهدأ الشعلة تماما، ثم يضاف له ربع ملعقة من البيكنج بودر، وهو سر من أسرار التسوية السريعة.

ويترك على نار هادئة جدا، مع المتابعة حتى تماما النضج، ولن يستغرق أكثر من حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين كأقصى تقدير.

عند تمام النضج، تحضر الخلطة السرية.

مكونات خلطة الفول المدمس

وحتى يمكنك تناول طبق فول بطعم مميز؛ تحتاجين لخلطة الفول المدمس، التالية

ملعقتين دقيق

ملعقة كركم

ملعقة بابريكا

ملعقة معجون طماطم

القليل من الماء.

طريقة عمل خلطة الفول السرية

تخلط المكونات، التى تكون عجينة لينة.

تضاف للفول الخلطة السرية للفول، مع التقليب المستمر، حتى يتحول قوام الفول إلى غليظ نوعا ما.

ثم يرفع الفول عن النار، ويكون بذلك جاهزا للأكل.

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