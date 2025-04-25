طريقة عمل الطعمية فى البيت، لإفطار مميز يوم الجمعة

طريقة عمل الطعمية فى البيت، الطعمية من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى تقدم عادة على وجبة الإفطار، وهى عبارة عن مزيج من الفول والخضروات وتقدم مقلية ومقرمشة.

وطريقة عمل الطعمية فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وتقديمها يوم الجمعة حيث يوم الإجازة وتجمع أفراد الأسرة على مائدة الفطور.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الطعمية فى البيت.

مكونات عمل الطعمية:-

½ كيلو فول مدشوش (منقوع في الماء 8 ساعات أو طوال الليل)

بصلة متوسطة الحجم

5 فصوص ثوم

ربطة بقدونس

ربطة كزبرة خضراء

ربطة شبت

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم (اختياري لمزيد من التهوية)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

سمسم للتزيين

زيت غزير للقلي

طريقة عمل الطعمية فى البيت:-

بعد نقع الفول، يُغسل جيدًا ويُصفى من الماء.

في الكبة أو مطحنة الطعام، يتم خلط الفول المنقوع مع البصل، والثوم، والبقدونس، والكزبرة، والشبت، حتى تصبح عجينة ناعمة ومتجانسة.

تُضاف الكزبرة الناشفة، الكمون، الملح، الفلفل، وبيكربونات الصوديوم، وتُخلط جيدًا مع العجينة.

تُترك العجينة في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا لتتماسك النكهات.

تُشكل الطعمية على شكل أقراص صغيرة، ويمكن رش القليل من السمسم على الوجه.

يُسخن الزيت جيدًا، وتُقلى أقراص الطعمية حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

تُقدم الطعمية ساخنة بجانب العيش البلدي، الطحينة، المخلل، والسلطة.

طريقة عمل الطعمية

ولعمل الفول المدمس

مكونات عمل الفول المدمس:

نصف كيلو فول ذات نوع جيد

ماء

نصف كوب عدس أصفر

نصف كوب قمح بليلة

ليمونة

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الفول المدمس:

ينقع الفول في ماء بارد لمدة 8 ساعات أو طوال الليل لتليينه.

في حلة أو قدرة، تغلى الماء، ثم يُضاف الفول المنقوع والخضراوات والعدس والبليلة ورشة كمون والليمونة حيث يجب إحداث فتحات بها من الأعلى.

يُترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج مع تزويد ماء مغلي كلما نقص الماء وذلك حتى تمام النضج.

نرفعه من على النار ونتركه يبرد ثم نحفظه فى أكياس ونحفظه فى الفريزر لحين الاستخدام.

عند التحضير في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والفلفل والكمون إذا رغبت.

يُهرس الفول باستخدام شوكة أو خلاط حسب الرغبة للحصول على قوام ناعم أو خشن، ونضيف له خليط الزيت والثوم ونقلب جيدًا.

يُقدم الفول في طبق، ويُضاف إليه البقدونس المفروم.

يمكن إضافة الطماطم أو الفلفل الحار حسب الذوق.

يُمكن تقديم الفول مع الخبز الطازج أو البيض المقلي.

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