طريقة عمل الطعمية في المنزل، أوفر وأنضف من الجاهزة

طريقة عمل الطعمية، من الأكلات الشعبية المصرية المميزة، والتي تعد من وجبات الإفطار الأساسية بالنسبة للكثيرين، خاصة في الإجازات، إلا أن البعض لا يفضل شراءها من المطاعم لعدم التأكد من نظافة المكونات، وكذلك تلوث الزيت التي يتم قليها فيه، مما قد يعرض حياة الأطفال بشكل خاص للإصابة بالعديد من الأمراض.

وتعرف الطعمية في الإسكندرية باسم "الفلافل"، وحتى يستمتع أبناؤك بألذ طعم للطعمية، مع التأكد من نظافة مكوناتها، تقدم الشيف رشا خبيرة الطهي طريقة عملها في البيت.

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مكونات عمل الطعمية

نصف كيلو فول مدشوش

ربطة شبت

ربطة كسبرة خضراء

ربطة كرات ( يفضل تقطيع الكرات والكسبرة والشبت)

4 فصوص ثوم

بصلة كبيرة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملح وفلفل وفلفل حار( شطة)

ملعقة صغيرة بيكينج صودا ( كربونات)

طريقة عمل الطعمية

يُنقع الفول في الماء البارد مدة 24 ساعة حتى يصبح طريًا. ثم يُرفع من الماء ويصفى ويطحن فى الكبة او مطحنة الخلاط.

ثم تضاف الكسبرة الخضراء والشبت والكرات وتضاف التوابل (الكمون، الكسبرة الناشفة، الفلفل الحار،والملح والفلفل ) وتطحن سويا، الى حين الحصول على معجون طري.

يوضع الخليط جانبًا حتى يرتاح لمدة 30 دقيقة.

ثم تضاف ملعقة البيكينج صودا

ثم تشكل الأقراص وتحمر فى زيت غزير ساخن.

ويمكن الاحتفاظ بها بالفريزر ولكن فى هذة الحالة يفضل عدم اضافة البيكينج صودا.

وتضاف بعد خروجها من الفريزر وعند التحمير.

ويمكن استبدال الفول المدشوش بحمص الشام فتصبح فلافل شامية بطعمها المميز.

طريقة عمل الفول المدمس

الفول المدمس

يعد الفول المدمس من الاكلات التي دائما تقترن بالطعمية، فكلاهما من الأكلات الشعبية التي يتناولها المصريين معا، ويمكن عمل الفول المدمس في البيت أيضا، ومن الطرق التي يمكنها أن توفر في ميزانية البيت؛ بشكل كبير، خاصة عند الاعتماد على الفول المدمس كوجبة أساسية، فالفول المدمس ارتفعت أسعاره بشكل كبير في المطاعم، في حين أن طريقة عمل الفول المدمس في البيت، من الطرق السهلة، وغير المكلفة، كما أنها لا تتطلب جهدا كبيرا، وإلى جانب كل ما سبق، الفول المدمس في البيت يكون طعمه ألذ، ومكوناته مضمونة، فيكون صحيًّا بشكل أكبر بكثير من الفول المدمس الجاهز.

طريقة عمل الفول المدمس؛ من الطرق سهلة التنفيذ، التي يمكن تعلمها بكل سهولة، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة، إلى جانب أنه سيوفر في الميزانية بكل كبير، فيمكنك عمل كمية من الفول المدمس، وحفظها في أكياس في الفريزر، خاصة أن طبق الفول المدمس بالزيت الحار، أو السمنة البلدي، يعد الوجبة المصرية الرسمية أيام الإجازات، وفي وجبة الفطار بشكل عام.

ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل الفول المدمس في البيت، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول المدمس في البيت، بكل سهولة.

مكونات عمل الفول المدمس

نصف كيلو فول (حبة كبيرة فاتحة) منقوع لمدة 6 ساعات

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

ملىء فنجان قهوه عدس أصفر

ليمونه كامله بدون تقطيع ( صحيحة)

خطوات عمل الفول المدمس

ينقى الفول جيدا، ويغسل وينقع في الماء لمدة 6 ساعات، ثم يصفى

يوضع بالدماسة، وفوقه الجزر والعدس والليمونة وماء حتى قبل آخر الدماسة بعقلتين اصبع.

يوضع على النار حتى يغلي، ثم يوضع على السخان الكهربائى، أو على شعلة البوتاجاز على أقل درجة حتى ينضج.

وبألف هنا.