بسبب قرط ذهبي، مقتل طفلة على يد زوجة عمها في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس غموض اختفاء طفلة في العقد الأول من عمرها، وذلك بعد العثور على جثمانها داخل شيكارة بكرتونة كبيرة وسط بعض المخلفات ببلكونة شقة عمها، ليتبين قيام زوجة العم بالتخلص منها من أجل سرقة قرطها الذهبي لسداد مديونياتها.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من "محمد.ا" 36 عاما، باختفاء نجلته من المنزل "لميس"، عمر 4 سنوات، ويقيمون بعزبة إبراهيم التابعة لشركة بسنديلة نطاق المركز.

فحص الكاميرات وأروقة المنزل

وانتقل ضباط فريق البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس الفرع، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث والقوة المرافقة له الى القرية وجرى فحص كاميرات المراقبة وفحص كافة أروقة المنزل.

وبتفتيش مسكن شقيق المبلغ عثر على الطفلة "جثة هامدة" وموضوعة داخل جوال بكرتونة كببرة الحجم داخل بلكونة الشقة.

وبمناقشة الأب اتهم زوجة شقيقه وتدعى "ر.م.غ"، 24 عاما بالتخلص من نجلته لسرقة قرطها الذهبي وذلك نتيجة مديونياتها وتعثرها في سداد قرض مستحق لوالدها.

و بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة وبمناقشتها اعترفت بقيامها بإستدراج الطفلة والإطباق على أنفاسها والتخلص منها وسرقة قرطها الذهبي وفشلها في اخفاء جثتها فقامت بوضعها داخل جوال ووضعه بكرتونة كبيرة الحجم بجانب بعض المخلفات داخل البلكونة.

وتم ايداع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.