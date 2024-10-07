الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب قرط ذهبي، مقتل طفلة على يد زوجة عمها في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية،
مديرية أمن الدقهلية، فيتو

 كشفت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس غموض اختفاء طفلة في العقد الأول من عمرها، وذلك بعد العثور على جثمانها داخل شيكارة بكرتونة كبيرة وسط بعض المخلفات ببلكونة شقة عمها، ليتبين قيام زوجة العم بالتخلص منها من أجل سرقة قرطها الذهبي لسداد مديونياتها.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من "محمد.ا" 36 عاما، باختفاء نجلته من المنزل "لميس"، عمر 4 سنوات، ويقيمون بعزبة إبراهيم التابعة لشركة بسنديلة نطاق المركز.

 

فحص الكاميرات وأروقة المنزل 

 وانتقل ضباط فريق البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس الفرع، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث والقوة المرافقة له الى القرية وجرى فحص كاميرات المراقبة وفحص كافة أروقة المنزل.

وبتفتيش مسكن شقيق المبلغ عثر على الطفلة "جثة هامدة" وموضوعة داخل جوال بكرتونة كببرة الحجم داخل بلكونة الشقة.

وبمناقشة الأب اتهم زوجة شقيقه وتدعى "ر.م.غ"، 24 عاما بالتخلص من نجلته لسرقة قرطها الذهبي وذلك نتيجة مديونياتها وتعثرها في سداد قرض مستحق لوالدها.

و بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة وبمناقشتها اعترفت بقيامها بإستدراج الطفلة والإطباق على أنفاسها والتخلص منها وسرقة قرطها الذهبي وفشلها في اخفاء جثتها فقامت بوضعها داخل جوال ووضعه بكرتونة كبيرة الحجم بجانب بعض المخلفات داخل البلكونة.

وتم ايداع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اختفاء طفلة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية الدوريات العالمية المباحث الجنائي العثور على جثمان جثة هامدة سرقة قرطها الذهبي كاميرات المراقبة فريق البحث الجنائي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي مستشفي المنصورة الدولي مستشفى المنصورة مركز شرطة بلقاس

مواد متعلقة

الإنقاذ النهرى ينتشل جثة الشابين الغارقين بهويس الخطاطبة فى المنوفية

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

تفاصيل مصرع طفلة رضيعة سقطت من أعلى سرير في منزل بالدقهلية

مصرع طفلة إثر تناولها قطعة حشيش سقطت من والدها بالمعادي

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

بعد توقف 50 عامًا، اللقطات الأولى لعودة قطار سيناء للخدمة (فيديو)

المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

بـ 54.5 جنيه، ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

أبرم 39 صفقة، أمير توفيق يغادر التعاقدات بعد 6 سنوات ويتفرغ لشركة الكرة بالأهلي

التوأم يعقد جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم بمعسكر منتخب مصر

غدا، الخطيب يسافر إلى اليونان لحضور اجتماعات رابطة الأندية المحترفة

منوعات

المزيد

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لا تقلق منها.. أعراض للانسحاب بعد الإقلاع عن التدخين (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية