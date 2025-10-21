الحالة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة، سيولة في هذه الطرق والمحاور

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، وسط انتشار أمني لرجال الإدارة العامة للمرور لضمان استمرار انتظام الحركة المرورية، والتدخل الفوري للتعامل أي حادث طارئ.

في محافظة القاهرة، سادت حالة من السيولة المرورية على الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، وميادين وسط البلد مثل روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل انسيابية في حركة المرور خاصة في الاتجاه القادم من المعادي وحلوان والمتجه إلى الملك الصالح.

وفي الجيزة، ظهرت سيولة مرورية نسبية في حركة السيارات بمدينة 6 أكتوبر وفي شارع المحور المركزي، وسجل شارع الهرم بعض التباطؤ نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية.

