إجمالي تراخيص السيارات المستعملة في مصر خلال نوفمبر

18 حجم الخط

السيارات المستعملة، كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات المستعملة داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغ عدد ترخيص المركبات المستعملة نحو 425297 سيارة.

إجمالي تراخيص السيارات المستعملة في مصر

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، فقد تم تراخيص ما يقرب من 173166 سيارة.

كما تم ترخيص سيارات جمارك بلغ عددها نحو 18879 سيارة من بينها 14246 نقل جمرك و3222 جمرك ملاكي.

إجمالي أعداد وحدات المرور المرخصة للسيارات

وأشارت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمع التأمين الإجباري على السيارات، إلى عدد وحدات المرور التي قامت بترخيص السيارات خلال شهر نوفمبر.

حيث جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة في المركز الأول بعدد 2036 سيارة، تلتها مدينة نصر بعدد 1697 سيارة، ثم حدائق الأهرام 1470 سيارة، ووحدة مرور الأميرية 1369 سيارة، ووحدة مرور أكتوبر 1308 سيارات.

كما سجل منفذ السلوم ترخيص 14609 مركبات، ونويبع عددًا مماثلًا من التراخيص.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم ترخيصها خلال الشهر:

مركبات مستعملة: 346,719

مركبات جديدة (زيرو): 59,362

المركبات الجمركية: 18,879

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.