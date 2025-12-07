الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

إجمالي تراخيص السيارات المستعملة في مصر خلال نوفمبر

سيارات
سيارات
18 حجم الخط

السيارات المستعملة، كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات المستعملة داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغ عدد ترخيص المركبات المستعملة نحو 425297 سيارة.  

إجمالي تراخيص السيارات المستعملة في مصر 

ووفقًا  لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، فقد تم تراخيص ما يقرب من 173166 سيارة. 

كما تم ترخيص سيارات  جمارك بلغ عددها نحو 18879 سيارة  من بينها 14246 نقل جمرك و3222 جمرك ملاكي.

إجمالي أعداد وحدات المرور المرخصة للسيارات 

وأشارت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمع التأمين الإجباري على السيارات، إلى عدد وحدات المرور التي قامت بترخيص السيارات خلال شهر نوفمبر. 

حيث جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة في المركز الأول بعدد 2036 سيارة، تلتها مدينة نصر بعدد 1697 سيارة، ثم حدائق الأهرام 1470 سيارة، ووحدة مرور الأميرية 1369 سيارة، ووحدة مرور أكتوبر 1308 سيارات.

كما سجل منفذ السلوم ترخيص 14609 مركبات، ونويبع عددًا مماثلًا من التراخيص.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم ترخيصها خلال الشهر:

مركبات مستعملة: 346,719

مركبات جديدة (زيرو): 59,362

المركبات الجمركية: 18,879

