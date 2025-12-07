الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين فالنسيا وإشبيلية في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة فالنسيا أمام إشبيلية بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ميستايا، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة فالنسيا ضد إشبيلية تجمع فريقين يملكان تاريخًا طويلًا من المواجهات المثيرة، وهذا ما يجعل اللقاء محط اهتمام جماهيري كبير في إسبانيا والوطن العربي.

تشكيل فالنسيا أمام إشبيلية

دخل فالنسيا المباراة بتشكيل يعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1 تحت قيادة المدرب كارلوس كوربيران، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: جولين أجيرويوابالا

خط الدفاع: خوسي لويس جايا – كوبيتي – سيزار تاريغا – تيري كوريا

الوسط: خافي غييرا – بيبيلو – أندريه ألميدا

الهجوم: ارناوت دانجوما – لويس ريوخا – هوجو دورو

البدلاء: لوكاس بلتران، إراي كيومارت، ديمتريفسكي، فولكييه، روبين إيرانزو، دييغو لوبيز، ديفيد أوتوربي، داني ربا، لارجي رامازاني، بابتيست سانتاماريا، فيليب أوجرينيك، خيسوس فاسكيز.

فريق إشبيلية، فيتو

تشكيل إشبيلية أمام فالنسيا

يقود المدرب ماتياس ألميدا فريق إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوديسيس فلاتشوديموس

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أوسو – خوسيه كارمونا

الوسط: نيمانيا جوديل – باتيستا ميندي – لوسين أوجوم – جبريل سوو

الهجوم:

أندريس كاسترين – بيكي فرنانديز – أكور أدامز

البدلاء: مانو بوينو، شيديرا إجوكي، ألبرتو فلوريس، ألفونسو غونزاليس، أورجان نايلاند، خوان جوردن، رامون مارتينيز، فابيو كاردوسو، ميغيل سييرا، أليكسيس سانشيز.

غيابات إشبيلية أمام فالنسيا

إسحاق روميرو، روبن فارجاس، خوانلو سانشيز، مركاو، جابرييل سوازو، عدنان يانوزاي، كيكي سالاس، نيانزو كواسي.

