تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، اليوم الأحد بملعب "سانتياجو برنابيو" في مباراة من الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، فالفيردي.

خط الوسط: بيلينجهام، داني سيبايوس، تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 36 نقطة، بعدما فاز في المباراة الماضية على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة.

ويتواجد سيلتا فيجو بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يملك في رصيده 16 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وقد حقق الفوز بنتيجة 5-3، مساء السبت أمام خصمه ريال بيتيس.

وحقق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس، بنتيجة 5-3 في  المباراة التي أقيمت بينهما  مساء السبت على أرضية ملعب "لا كارتوخا" ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وسجل خماسية برشلونة كل من: فيران توريس ( ثلاث اهداف) في الدقائق 11 و13 و40 وروني برغجي في الدقيقة 31، ولامين يامال من ركلة جزاء59.

وجاء اهدف ريال بيتيس عن طريق انتوني في الدقيقة 6،  دييجو يورينتي في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 90، أحرز خوان هيرنانديز.

 

