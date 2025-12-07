تأجيل جلسة محاكمة رئيس حى شرق بالإسكندرية لـ الخميس المقبل

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، تأجيل محاكمة "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حي شرق إلي جلسة الخميس 12 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة طلبت في الجلسة السابقة استخراج صورة رسمية من قضية متعلقة بذات الدعوى، وطلب حضور سكرتير عام مركز ومدينة المحلة السابق، والمرافعة للهيئة الدفاع

تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

