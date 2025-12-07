18 حجم الخط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلب المساعدة للتصدي للعنف شمال البلاد، وذلك بعد أسابيع من تهديد الولايات المتحدة بالتدخل لحماية المسيحيين.

ماكرون: نيجيريا تطلب الدعم من فرنسا للتصدي لانعدام الأمن



وأضاف ماكرون أنه أجرى مكالمة هاتفية اليوم الأحد مع تينوبو عرض خلالها دعم فرنسا ل نيجيريا في ظل ما تواجهه من تحديات أمنية عديدة، "لا سيما تهديد الإرهابيين في الشمال".

وكتب ماكرون على منصة "إكس": "بناء على طلبه، سنعزز شراكتنا مع السلطات ودعمنا للسكان المتضررين. ندعو جميع شركائنا لتكثيف تعاونهم".

ولم يذكر ماكرون ما هي طبيعة المساعدة المقدمة من فرنسا، التي سحبت قواتها من غرب ووسط أفريقيا وتخطط للتركيز على التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والاستجابة لطلبات المساعدة من الدول.

نيجريا تواجه أزمة أمنية وتصاعد في العنف شمال البلاد

وتواجه نيجيريا تمردا طويل الأمد في الشمال الشرقي وعصابات مسلحة ترتكب جرائم خطف في الشمال الغربي واشتباكات أسقطت قتلى بين رعاة ماشية معظمهم من المسلمين ومزارعين في الأجزاء الوسطى من البلاد، مما يثقل كاهل قوات الأمن، بحسب الوكالة.

ترامب يهدد بتنفيذ عمليات عسكرية في نيجيريا

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري في نيجيريا متهما إياها بإساءة معاملة المسيحيين. وتقول الحكومة النيجيرية إن هذه المزاعم تشوه صورة الوضع الأمني المعقد الذي تستهدف فيه الجماعات المسلحة المسلمين أيضا.

