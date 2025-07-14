صحة غزة تدعو لتجريم ممارسات الاحتلال ضد أسرى الطواقم الطبية

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الإثنين، أن 360 من الكوادر الطبية تعرضوا للاعتقال منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وناشدت وزارة الصحة بغزة الجهات المعنية بضرورة التدخل لتجريم ممارسات الاحتلال ضد أسرى الطواقم الطبية والضغط للإفراج عنهم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الإثنين، بسقوط 19 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن 3 شهداء بينهم امرأة راحوا ضحية قصف إسرائيلي قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدا و425 جريحا.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الضحايا بلغ 58026 شهيدا و138520 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.

12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: أكثر من 12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وتابع أن الدكتور أحمد قنديل الاستشاري في جراحة العظام استشهد في قصف الاحتلال لمفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأشار إلى وجود نقص حاد في أدوية التخدير، ونواجه احتمال إجراء عمليات من دونها.

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

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