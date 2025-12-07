بنين تعلن إحباط محاولة الانقلاب وتتهم مدبريها بمحاولة زعزعة استقرار الدولة

18 حجم الخط

أعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، إحباط محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد صباح الأحد، مؤكدا أن "مجموعة صغيرة من الجنود قامت بالتمرد بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها".

وقال سيدو: "في مواجهة ذلك، واصلت القوات المسلحة وقيادتها السيطرة على الوضع وأحبطت المحاولة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي تصريحات سابقة، أكد مقربون من الرئيس البنيني باتريس تالون أنه في أمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع، بعدما أعلن عسكريون إقالته صباح الأحد عبر التلفزيون العام.

بنين تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل 2026

وقال وزير الخارجية أوشلجون أجادي باكاري لوكالة "رويترز": إن "هناك محاولة انقلاب، لكن الوضع تحت السيطرة، إنها مجموعة صغيرة من الجيش؛ ولا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".

وأضاف: "مدبرو محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي، وانقطعت الإشارة لعدة دقائق".

جاء ذلك في وقت تستعد فيه بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل 2026، والتي من المنتظر أن تضع نهاية لولاية الرئيس الحالي باتريس تالون الذي يتولى السلطة منذ عام 2016".

باتريس تالون قرر التنحي بعد فترتين رئاسيتين

وقرر تالون التنحي بعد فترتين رئاسيتين في خطوة نادرة في منطقة غرب ووسط أفريقيا، بحسب "رويترز".

ورشح الائتلاف الحاكم في بنين وزير المالية روموالد واداني ليكون مرشحه، وهو ما أعطى الرجل الذي ينظر إليه على أنه مهندس رئيسي للسياسات الاقتصادية القدرة على متابعة أجندة الإصلاح الحالية للإدارة إذا جرى انتخابه.

القضاء على محاولات لتعليق الدستور وإلغاء الأحزاب

يشار إلى أن "الانقلابيين" أعلنوا صباح اليوم في بيان قرأه أحد الجنود محاطا بستة جنود آخرين، بعضهم يرتدي خوذات، أن "الجيش يلتزم رسميا بمنح الشعب البنيني الأمل في عهد جديد حقا، يسوده الإخاء والعدالة والعمل".

وأضافوا "جرى تعليق العمل بالدستور. كما جرى حل جميع المؤسسات وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، وغلق الحدود البرية والجوية والبحرية، وإقالة تالون والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا".

