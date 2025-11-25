الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
جنات مفاجأة حفل افتتاح الدورة 10 لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

جنات
جنات
استقبلت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ولجانه التنظيمية، النجمة جنات فور وصولها إلى مدينة شرم الشيخ، استعدادًا لإحياء حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر إقامته بقصر ثقافة شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن تقدم جنات خلال الحفل أغنيتين هما: “بنعرف نفرح” و"وحشتينا”، وهما من ألحان كريم نيازي، وكلمات محمود كلازا، وتوزيع موسيقي يوسف حسين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة. 

الجريدة الرسمية