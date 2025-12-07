إقالات واستقالات، ارتباك المشهد داخل حزب الجبهة الوطنية في"سنة أولى انتخابات"

18 حجم الخط

لم يمر سوى عام واحد فقط، علي تدشين حزب الجبهة الوطنية، إلا أن الحزب يشهد حالة من الارتباك في أول تجربة انتخابات برلمانية له.

استقالة قيادات حزب الجبهة

وشهد الحزب خلال الشهور الماضية، إعلان عدد من القيادات الكبيرة بالحزب استقالتها، في أغلبها بسبب الاعتراض علي سياسات الحزب في اختيار مرشحيه بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان من أبرز تلك القيادات، اللواء صلاح شوقي عقيل أمين حزب الجبهة الوطنية في سوهاج، الذى أعلن استقالته وتبعه عدد كبير من أمانة سوهاج، وكذلك اللواء كمال الدالي أمين حزب الجبهة الوطنية في الجيزة الذي أعلن انسحابه من الانتخابات واستقالته من الحزب.

جولة الإعادة في الانتخابات

واستكمالا لحالة الارتباك، أصدر الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرارا بفصل محمد عوض المرشح لمجلس النواب عن دائرة أرمنت بالأقصر، من عضوية الحزب وتشكيلاته بسبب عدم التزامه الحزبي وخروجه عن قيم ومبادئ الحزب، عبر تنازله عن الترشح قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات، وذلك دون موافقة قيادات الحزب.

وكان رئيس حزب الجبهة الوطنية، علق على الإشكاليات التي واجهت الحزب فى اختياراته فى انتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن ترشيحات الحزب في مجلس النواب، سواء القائمة أو على المقاعد الفردية اتسمت بالتنوع والقدرة على التفاعل مع الشارع والكفاءة والشعبية، وأن المشكلة الكبرى التي واجهت الحزب خلال عملية الاختيار تمثلت في زيادة عدد القيادات عن المقاعد المخصصة للحزب في القائمة، أو حتى تلك المقاعد الفردية التي قرر الحزب خوض الانتخابات عليها في تجربته الانتخابية الأولى بمجلس النواب.

وأشار إلى أن ذلك يعكس كثرة القيادات ذات الكفاءة والمؤهلة لأداء برلماني متميز.

نظرة مختلفة للأداء في مجلس النواب

وشدد الجزار خلال اجتماعه مع بعض قيادات الحزب على أن الجبهة الوطنية له نظرة مختلفة للأداء في مجلس النواب، حيث يعتبر أن كل قيادات الحزب نوابا، ومشاركين في صياغة التشريعات والرقابة من خلال اللجان المركزية ولجان وتشكيلات المحافظات، لأن الأداء النيابي سيعكس أفكار وتوجهات قيادات الحزب في كافة القضايا وأن نائب الحزب لن يعمل بمفرده بل سيعبر عن هذه التوجهات والأفكار لما يضمه الحزب من كفاءات كثيرة "في مطبخ" نوعي لكافة القضايا واللجان.

وأضاف رئيس حزب الجبهة الوطنية أن توجهات المؤسسين منذ البداية وخطابهم أعلن بوضوح فكرة المشاركة وعدم السعي للأغلبية في الانتخابات الحالية، موضحا أن هناك جهدا كبيرا ومتراكما يتطلب بذله من أعضاء وقيادات الحزب لخوض الانتخابات بعدد أكبر من المرشحين وهو ما قد يتحقق الانتخابات المقبلة.

