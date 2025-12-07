وزير العمل يوجّه باختيار وإعداد كوادر شبابية للتأهيل للقيادة ومعاونة رؤساء القطاعات

18 حجم الخط

وجه وزير العمل محمد جبران، بإطلاق برنامج شامل لاختيار وإعداد كوادر شبابية مؤهلة لتولي مسئوليات قيادية ومعاونة رؤساء القطاعات بالديوان العام للوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم تمكين الشباب وبناء جيل جديد من القيادات الإدارية القادرة على مواكبة التطورات الحديثة.

وأكد الوزير أن البرنامج يأتي في إطار تبنّي الوزارة لنهج التطوير المؤسسي، وتعزيز قدرات العنصر البشري، والاعتماد على الكفاءات الشابة الفاعلة القادرة على توظيف الأساليب الحديثة في الإدارة وصنع القرار، والتحول من الفكر التقليدي إلى منهج أكثر ابتكارًا وفعالية.

● أولًا: ضوابط واشتراطات التقديم..تتضمن عملية اختيار الكوادر الشابة عددًا من الضوابط لضمان انتقاء العناصر الأكثر كفاءة، وتشمل:

-اختيار مرشحين من فئتين عمريتين: (35–40 عامًا) و(40–45 عامًا)، بواقع فردين من كل مجموعة.

-أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التخصصية، وحاصلًا على تقارير كفاية بدرجة ممتاز خلال آخر ثلاث سنوات.

-ألا يكون قد سبق إحالته للنيابة الإدارية أو العامة في وقائع وظيفية، أو للمحكمة التأديبية، وألا يكون قد تم وقفه عن العمل.

-التمتع بحسن السير والسلوك، والقدرة على التطور والتعلم والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

● ثانيًا: معايير الاختيار..تتم عملية الاختيار وفق مرحلتين:1. اختبار إلكتروني شامل في مجالات: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – السمات الشخصية والنفسية – الذكاء – المعلومات العامة – مهارات الحاسب الآلي، وذلك لتقييم القدرات اللغوية والشخصية والمعرفية..2. مقابلات شخصية تجرى عبر لجنة يشكلها وزير العمل لاختيار العناصر الأنسب للبرنامج.

● ثالثًا: البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة..يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتخصصة التي تستهدف بناء قدرات قيادية متكاملة، أبرزها:

-مبادئ قانون الخدمة المدنية والهياكل الإدارية ومدونة السلوك الوظيفي.

-مهارات التواصل والبروتوكول ومهارات العرض والإقناع.

-المفاهيم الحديثة في الإدارة العامة والتفكير الاستراتيجي وصنع القرار.

-مبادئ المالية العامة وإدارة الوقت وتحليل البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

-تكوين وإدارة فرق العمل وأساليب التحفيز.

-العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والثقافة العامة.

-مهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

ويشمل البرنامج تنظيم ورش عمل ومحاكاة عملية لاتخاذ القرارات وحل المشكلات تحت الضغط، مع فترة تنفيذ تمتد لمدة 12 شهرًا تشمل الاختيار والتأهيل والتقييم.

وأكد وزير العمل أن البرنامج يستهدف خلق صف ثانٍ من القيادات الشابة القادرة على دعم منظومة العمل داخل الوزارة ومديرياتها، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن عملية الاختيار ستتم وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل العمل والتنمية في مصر.

