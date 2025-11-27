إعلان الفائزين بجوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لهذا العام

18 حجم الخط

اعتمد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي نقيب كتاب مصر - والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في جلسته التي عقدت مساء أمس الأربعاء 26 نوفمبر، نتيجة جوائز التميز والجوائز الخاصة لهذا العام، التي تشرف عليها النقابة، وجاءت النتيجة كالآتي:

الفائزين بجوائز التميز بنقابة اتحاد الكتاب

أولا: جائزة التميز ثلاث جوائز قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه

جائزة الشعر:

أ. فاز بها كل من: الشاعر د. فوزي خضر وقيمتها (15000 ) جنيه.

ب. والشاعر جمال بخيت وقيمتها (15000) جنيه.

جائزة السرد:

أ. فاز بها كل من الكاتب والمخرج والسينارست أحمد فؤاد درويش وقيمتها (15000) جنيه.

ب. والكاتب الروائي والقاص سعد القرش وقيمتها (15000) جنيه.

جائزة النقد

أ. فاز بها الناقد الكبير الدكتور أبو الحسن سلام وقيمتها ( 15000) جنيه.

ب. الناقد الكبير الدكتور مصطفى عبد الغني وقيمتها ( 15000) جنيه.

النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، فيتو

ثانيا: جوائز الاتحاد

1- جائزة شعر الفصحى:

فاز بالجائزة الشاعر محمد عبد الحميد توفيق عن ديوان " جواز سفر لامرأة بجناحين" ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.

2 - جائزة شعر العامية:

فاز بالجائزة الشاعر مختار عبد الفتاح عن ديوان "هوامش فى كتاب ممنوع"، ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.

3- جائزة النقد الأدبي:

فاز بالجائزة الناقد الدكتور مصطفى عطية جمعة عن كتابه "الرواية العربية: قضايا الإنسان والهوية" ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.

4- جائزة السرد القصصى:

فازت بالجائزة الكاتبة الروائية صفاء عبد المنعم عن مجموعتها القصصية "فنجان قهوة ب 7 جنية" وقيمتها 10 آلاف جنيه.

ثالثا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم:

فاز بجائزة ذوي الهمم فرع الشعر الشاعر محمود حسن الذكى عن ديوانه "زجال على أوتار الزمن " وقيمة الجائزة 5 آلاف جنيه.

كما فاز بجائزة السرد القصصى والروائى الكاتب أحمد رجب شلتوت عن روايته “فاطمة لا ترقص التانجو ” وقيمة الجائزة 5 ألاف جنيه.

رابعًا: جوائز أدب البادية:

وفاز بجائزة الشعر، الشاعر جبريل موسى حتيتة عن ديوان " الصراحة راحة" وقيمتها 5 آلاف جنيه.

وفى النقد فاز الناقد محمد عثمان عبد الله سعودى عن كتاب “بدو الطحاوية فى إقليم الشرقية” وقيمتها 5 آلاف جنيه.

خامسا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطنيين فى أدب المقاومة

فاز بها الكاتب الفلسطيني الكبير عبد الله تايه عن روايته “مذاقات الموت والرقام”

والكاتب المصري عبد الرحمن درويش عن روايته “الطوفان الكبير”، وقيمة كل منها 15 ألف جنيه

سادسا: الجوائز الخاصة:

1 - جائزة عبد الغفار مكاوي في القصة:

فاز بالجائزة القاص عبد العزيز دياب عن المجموعة القصصية "أن تغنى " وقيمة الجائزة 1500 جنيه.

2 - جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي:

فاز بالجائزة مناصفة بين الكاتب الروائي شريف محمد عبد المجيد عن مسرحيته “احتمالات ”، والكاتب عبد الهادى شعلان عن مسرحيته “فخ حديد” وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

3 - جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد:

فازت بالجائزة مناصفة الشاعرة جيهان شعيب عن ديوان “أبجديات البحر”، والروائي ماهر مهران عن روايته “المزيفون” وقيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه.

4 - جائزة نوال مهنى للشعر الفصيح:

فاز بالجائزة الشاعر عمرو فرج لطيف عن ديوان "عليل يشتفى" وقيمتها 10 آلاف.

5 - جائزة يوسف أبورية في الرواية:

فاز بالجائزة الروائية أميمة سعيد السلاخ عن روايتها "قلب مسه الفقد" وقيمتها 5 آلاف جنيه.

6- جائز أحمد فضل شبلول:

وفاز بالجائزة الشاعر منتصر ثابت تادرس عن كتابه “العودة الى الوطن” وقيمتها ثلاثة آلاف جنيه.

7 - جائز صالح شرف الدين:

وفازت بالجائزة الشاعرة فاطمة سيد وهيدى عن ديوان “الغاوون لا يتبعهم أحد”، وقيمتها 10 آلاف جنيه.

8- جائزة الدكتور حسن البنداري:

وفاز بالجائزة الروائي عبد الناصر العطيفى عن رواية “أم عطيفى”، وقيمتها 5 آلاف جنيه.

9 ــ جائزة الدكتور يوسف نوفل

فاز بالجائزة الناقد الدكتور بشير عصام الشوربجى عن كتابه "الدراما فى الشعر الغنائى عند على أحمد باكثير ) وقيمتها 10000 ألاف جنيه.

10 ــ جائزة الدكتور عمرو دوارة:

فاز بالجائزة الدكتور أحمد جمال عيد عن كتابه “تشكيل السينوغرافيا المسرحية” وقيمتها 10000 ألاف جنيه.

وحجبت الجوائز التالية:

- تم حجب جائزة الترجمة، وجائزة الأعمال الدرامية ( السيناريو والحوار ) لأنه لم يتقدم إليها أحد.

- وتم حجب جائزة فؤاد دوارة لأنه لم يتقدم لها أحد.

وكان المحكمون في هذه الدورة كالآتي: د. عبد الحكم العلامي، د. السيد إبراهيم، أوفى عبد الله، إبراهيم حامد، د. سمية عودة، د. هاني السيسي، د. رمضان بسطاويسي، شوقي عبد الحميد، د. محمد عبد الباسط، د. أسامة البحيري، أحمد قرني، شوقى بدر يوسف، رجب الصاوي، محمد جاد المولى، أحمد مرسال، د. إبراهيم عوض، د. إبراهيم الجهيني، د. اسامة سليم، عبد القادر طريف، عبد الستار حتيتة، أبو الفتوح البرعصي، أحمد فؤاد درويش، سليم كتشر، حمدي يوسف، د. يوسف نوفل، د. رشا صالح، د. شهير الدكروري، أماني الجندي، إيمان يوسف، د. اسماعيل عبد الفتاح، ماهر مقلد، د. شهيرة خليل، رشاد بلال، أحمد عنتر مصطفى، عبد العزيز موافي، د. أحمد منصور، رجب الصاوي، د. جمال عبد الناصر، د. نوران فؤاد، د. رشا صالح، السيد حسن، أحمد فضل شبلول، د. سامية حبيب، د. عزوز إسماعيل، د. مكارم الغمري، د. ناهد الطحان السادة مسعود شومان، د. شيرين العدوى، أمجد ريان.

