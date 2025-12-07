الأحد 07 ديسمبر 2025
تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة وترويع المواطنين في الأزبكية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء والتشاجر، وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري.


تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين قيام 3 عاطلين بحيازة  أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم؛ مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة أسلحة

حدد قانون الأسلحة والذخائر عقوبات صارمة لجريمة جلب أو حيازة سلاح ناري دون ترخيص، لما تمثله من خطر جسيم على الأمن العام واستقرار المجتمع.

ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.

ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحًا ناريًا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.

