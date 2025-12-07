تجديد حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بمعلمة في السلام

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بمعلمة أثناء مرورها بالطريق بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من معلمة تتهم فيه شخصا بالتحرش بها ومحاولة تقبيلها أثناء سيرها بالشارع نطاق مدينة السلام.

شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم.



وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ثم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

