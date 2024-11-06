سورة النجم ووقت قراءتها والأحاديث الضعيفة الواردة فيه

سورة «النجم» من السور المكية الخالصة، وعدد آياتها اثنتان وستون آية في المصحف الكوفي، وإحدى وستون في غيره، وكان نزولها بعد سورة «الإخلاص»، وهي تعتبر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن، إذ لم يسبقها في النزول سوى اثنتين وعشرين سورة، أما ترتيبها في المصحف، فهي السورة الثالثة والخمسون.

ومع ذلك يجهل البعض كونها أول سورة نزلت فيها سجدة وأنه لا علاقة له بتيسير الزواج وكذلك الأحاديث الضعيفة التي وردت في سورة السجدة وهو الأمر الذي نستعرضه في هذا التقرير.

سورة النجم ووقت قرائتها والأحاديث الضعيفة الواردة فيه

أسماء سورة النجم

يبدو أنها سميت بهذا الاسم منذ عهد النبوة..قال الآلوسى: سورة «والنجم».وتسمى- أيضا- سورة النجم- بدون واو-.وهي مكية على الإطلاق.

وفي الإتقان للسيوطي: استثنى منها: الذين يجتنبون كبائر الإثم...إلى آخر الآية...

وهي- كما أخرج ابن مردويه- عن ابن مسعود قال: أول سورة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها، فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون.



وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة «والنجم»، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف..

سبب نزول سورة النجم

ذكر أبو حيان أن سبب نزولها، قول المشركين: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يختلق القرآن...



فضائل سورة النجم

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

3- في سُورةِ النَّجْمِ سَجدةٌ. وذلك عندَ قَولِه تعالى: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا [النَّجْم: 62]. وممَّا يدُلُّ على ذلك ما جاء عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرأَ سُورةَ النَّجْمِ، فسَجَد فيها، وما بقِيَ أحدٌ مِنَ القَومِ إلَّا سَجَدَ).

4- سورةُ النَّجْمِ أوَّلُ سُورةٍ أُنزِلَت فيها سَجدةٌ.

عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (أوَّلُ سورةٍ أُنزِلتْ فيها سَجدةٌ: وَالنَّجْمِ).

وقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: (أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد مَنْ خَلْفه إلا رجلًا رأيته أخذ كفًّا من تراب، فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قُتِل كافرًا، وهو أمية بن خلف)، وروى الشيخان أيضًا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه (أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم (والنجم) فلم يسجد فيها)، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد المسلمون معه، والمشركون، والإنس والجن).

الأحاديث الموضوعة في سورة النجم

أنه صلى الله عليه وسلم قال: {من قرأ سورة النجم أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحد به بمكة} وفي رواية أخرى {من قرأ سورة النجم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وكذبه}.

أنه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: {من قرأ هذه السورة -النجم- واحدًا وعشرين مرة لقضاء الحاجة، قضية حاجته بسرعة}.





سورة النجم ووقت قرائتها والأحاديث الضعيفة الواردة فيه

موضوعات سورة النجم

3- افتُتِحَت السُّورةُ بقَسَمِ اللهِ تعالى بالنَّجْمِ، على صِدقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما يُبَلِّغُه عن رَبِّه تعالى.

4- وَصفُ جِبريلَ عليه السَّلامُ -وهو أمينُ الوَحيِ- بصِفاتٍ تدُلُّ على قُوَّتِه وشِدَّتِه، وعلى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد رآه على هيئتِه الَّتي خَلَقه اللهُ عليها.

5- الحديثُ عن آلهةِ المُشرِكينَ المزعومةِ، وبَيانُ أنَّها مُجَرَّدُ أسماءٍ أطلَقوها عليها، وأنَّها أوهامٌ لا حقائِقَ لها، وأنَّ العِبادةَ إنَّما تكونُ للهِ وَحْدَه.

6- توبيخُ المُشرِكينَ على جَعْلِ الملائِكةِ إناثًا، وتَسميتِهم إيَّاهم بناتِ اللهِ.

7- أمْرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالإعراضِ عمَّن يَتولَّى عن ذِكرِ اللهِ، ويَشغَلُ نَفْسَه بالدُّنيا وَحْدَها؛ وتَسليتُه عمَّا لَحِقَه مِنَ المُشرِكينَ مِن أذًى.

8- بيانُ مَظاهِرِ رَحمةِ اللهِ وعَدْلِه في خَلْقِه، وسَعةِ عِلمِه وقُدرتِه على كُلِّ شَيءٍ، والتَّذكيرُ بمَن جاء قبْلَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الرُّسُلِ، وما حَلَّ بالأُمَمِ المكذِّبةِ بهم.

9- التَّعَجُّبُ مِن استهزاءِ المُشرِكينَ بالقُرآنِ حِينَ سَماعِه، وغَفلتِهم عن مَواعِظِه.

10- خُتِمَت السُّورةُ بالأمرِ بالخُضوعِ لله وعبادتِه، والإخلاصِ له فى العَمَلِ.

وقت قراءة سورة والنجم

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

حقيقة قراءة سورة النجم لتيسير الزواج

سورة النجم وتيسير الزواج تشترك سورة النجم مع غيرها من السور القرآنية فيما تتضمن من أحكام وتشريعات، وفيما يتعلق بفضل تلاوة القرآن الكريم، وتدبره والعمل بأحكامه، كقوله صلى الله عليه وسلم: (اقْرَأوا القرآنَ، فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابه) إلا أنه لم يثبت حديث صحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخصوص سورة النجم في جلب نفع في رزق أو تيسير زواج بجذب الزوج أو الزوجة، فكل ما ورد فيها من أحاديث لمنافع خاصة إنّما هي أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو ضعيفة شديدة الضعف



