نفذت 9 عمليات، الحبس عامين لعصابة سرقة المساكن بالمرج

قضت محكمة جنح المرج بالحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة المرج.



كانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط شخصين أثناء محاولتهما كسر باب أحد العقارات السكنية بدائرة القسم.



على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج إلى محل البلاغ وتمكنت من ضبطهما وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وبالفحص تبين أنهما عنصرين اجراميين "لهما معلومات جنائية"، وأنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".



وأقر المتهمان بارتكابهما 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب في مناطق متفرقة، وأرشدا عن مكان إخفاء المسروقات لدى عميلهما سيئ النية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

