رياضة

طبيب الأهلي يطمئن هاتفيا على كريم فؤاد

كريم فؤاد
كريم فؤاد
18 حجم الخط

حرص أحمد جاب الله طبيب الأهلي على التواصل هاتفيا مع كريم فؤاد لاعب الفريق الموجود فى قطر رفقة منتخب مصر الثاني المشارك فى كاس العرب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب وبداية برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى رقعة الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك في 11 ديسمبر الجاري الثامنة مساء.

 ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

ويستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وتنطلق منافسات كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

