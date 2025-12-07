الأحد 07 ديسمبر 2025
توروب يتلقى تقريرا عن مشاركة ثنائي الأهلي الدوليين أمام الإمارات

تلقى الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي تقريرا فنيا شاملا عن لاعبي الأهلي الدوليين الذين شاركا في مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الإمارات أمس، حيث تواجد كل من: ياسين مرعي ومحمد أفشة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك في 11 ديسمبر الجاري الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

واستأنف الأهلي تدريباته الخميس الماضي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وتنطلق منافسات كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

