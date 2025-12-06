معهد بحوث الصحة الحيوانية: اقتناء التماسيح خارج بيئتها الطبيعية يهدد السلامة العامة

18 حجم الخط

تمساح بلبيس، أكد الدكتور إيهاب هلال، الأستاذ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، أن رصد تمساح في مصرف بقرى دلتا مصر يعتبر حادثًا غير معتاد، مشيرًا إلى أن اقتناء الحيوانات البرية الخطرة في أماكن غير مهيأة لها يشكل تهديدًا للأمن والسلامة العامة.

سيناريو محتمل: التخلص من التمساح بسبب كبر حجمه

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، أن السيناريو المرجح هو أن شخصًا كان يمتلك التمساح وتخلص منه عند كبر حجمه عن طريق إلقائه في المصرف، مشددًا على أن هذه الطريقة غير مقبولة ولا تحافظ على حياة الحيوان أو سلامة المواطنين.

التمساح الصغير: سهل السيطرة وليس خطرًا على السكان

وأشار الدكتور هلال إلى أن التمساح الذي تم العثور عليه في بلبيس كان صغير الحجم وسهل السيطرة عليه، مؤكدًا أنه لا يمثل خطرًا مباشرًا على الأهالي. كما أوضح أن التماسيح النيلية عادةً ما تظهر في أعالي النيل أو موائلها الطبيعية، وأن وجودها خارج تلك المناطق يُعد غير مألوف ويجب تجنبه.

نصائح للسلامة العامة والحفاظ على الحياة البرية

شدد المعهد على منع اقتناء التماسيح خارج بيئتها الطبيعية، حفاظًا على السلامة العامة وحماية الحياة البرية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حيوانات برية تظهر في مناطق غير مألوفة.

وتسبب ظهور تمساح في مجرى مصرف الزوامل بـ الشرقية، في حالة من الذعر والقلق بين أهالي بلبيس، لما يمثله من خطورة شديدة على حياتهم، في الوقت الذي تشير التوقعات إلى أنه قد يكون بسبب إلقاء أحد مربيه له داخل المصرف للتخلص منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.