تحصين أكثر من 163 ألف رأس ماشية وتنفيذ قوافل علاجية بيطرية بكفرالشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ الحملة القومية الثالثة لعام 2025 والتي بدأت خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي تم فيها تحصين 163939 رأس حيوان ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، من خلال 120 لجنة ثابتة ومتحركة تغطي جميع المراكز والقرى التابعة لها، مع التشديد على الالتزام بإجراءات التحصين والمتابعة اليومية لتحقيق أعلى معدلات الوقاية.

فيما ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الحملات البيطرية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب استعراض الإجراءات المنفذة لحماية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين في جميع مراكز وقرى المحافظة، مع الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة - مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن العام الحالي 2025 شهد تنفيذ أربع حملات قومية متتابعة لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، في جميع مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث انطلقت الحملة القومية الأولى خلال الفترة من 5 أبريل حتى 31 مايو وحققت نسبة تغطية بلغت 93.6% بإجمالي 248529 رأسًا محصنة من الأبقار والجاموس والأغنام، تلتها الحملة القومية الثانية خلال الفترة من 12 يوليو حتى 28 أغسطس، ثم الحملة القومية الطارئة “سات 1” التي بدأت في 16 أغسطس واستمرت حتى أول أكتوبر الماضي، وهي حملة تحصين قومية تستهدف الماشية ضد سلالة "سات 1" من فيروس الحمى القلاعية، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة في هذه الحملات أكثر من 735 ألف رأس.

كما أضاف محافظ كفرالشيخ أنه تم تنفيذ ثلاث قوافل بيطرية علاجية مجانية ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمراكز فوه والرياض وكفر الشيخ، حيث تم خلالها إجراء جراحات بيطرية وعلاج 852 رأس حيوان إلى جانب علاج 6885 طائرًا خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات بيطرية مجانية وتحسين مستوى الرعاية البيطرية في القرى والمناطق الريفية.

شدَّد محافظ كفرالشيخ على متابعة الأسواق الأسبوعية بجميع المراكز والمدن من خلال لجان بيطرية متخصصة تقوم بتنفيذ التحصينات داخل الأسواق، وتقصي الحالة الوبائية، وتوعية المربين والتجار بأهمية التحصين المنتظم للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الحملات الميدانية ساهمت في رفع الوعي البيطري لدى المواطنين وتحسين استجابتهم للبرامج القومية للتحصين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة أصدرت خلال الفترة الماضية آلاف التراخيص لمشروعات تربية الحيوانات والدواجن ومراكز تجميع الألبان وأنشطة الأعلاف، ومنحت تصاريح خاصة لمربي الماشية وفق اشتراطات الأمن البيولوجي، كما تم تطوير مجازر بلطيم وبيلا ودسوق وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية لتحسين جودة الذبح وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية بما يلبّي احتياجات السوق ويعزز جهود الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.

