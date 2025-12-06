الفرصة كبيرة والمنافسة أشد، طلاب مدرسة WE بالمنصورة يستمعون لوزير الاتصالات حول الدخل المتوقع

18 حجم الخط

شجع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلاب مدرسة وي بمدينة المنصورة علي العمل فري لانسر تزامنا مع التدريس قائلا: “الفرص كبيرة والتحدي أكبر ولكن بالأسرار هنقدر أنتم الجيل القادم وبنراهن عليكم”.

وفي حوار مع الطلاب قال أحد الطلاب بدأت العمل بنظام “الفري لانسر” وأول عمل استغرق قرابة الربع ساعة وحصلت 5 دولارات.



وقال الوزير المهم نبدأ، الحكاية تبدأ بـ 5 دولارات وتصل في الشهر إلى 10 آلاف دولار من العمل بالمنزل.

يذكر أنه رافق وزير الاتصالات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية والمهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، خلال زيارة ميدانية إلى سنترال المنصورة شرق بمحافظة الدقهلية لتفقد سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل مركز المبيعات، حيث تابع آلية العمل داخل المركز لتقديم خدمة متكاملة تلبى احتياجات العملاء بكفاءة وسرعة.

ويقدم سنترال المنصورة شرق جميع خدمات الاتصالات من التليفون الأرضى، وخدمات الإنترنت، والموبايل، وخدمات التكافل وغيرها، وذلك لأكثر من 64250 عميلا من عملاء الصوت وأكثر من 45200 عميل من عملاء البيانات.

زيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

كذلك تفقد الدكتور عمرو طلعت واللواء طارق مرزوق رافقهما المهندس تامر المهدى لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنصورة، والتى تضم فى مراحلها المختلفة نحو 364 طالبا وطالبة، ويعمل بها 44 معلما وإداريا، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة والتى تم تزويدها ببنية تحتية متكاملة للاتصالات مما يجعلها مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يحقق رؤية الوزارة فى اعدد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.



هذا وتضم المدرسة 24 فصلًا أكاديميًا و5 معامل للحاسب الآلى والشبكات وورشتين متخصصتين مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات لإتاحة فرصة التعلم والتطبيق الفعال للطلاب، وقد تم تخريج دفعتين من مدرسة WE – المنصورة بإجمالى عدد خريجين 383 خريجا والتحق العديد منهم بسوق العمل إلى جانب استكمال مساراتهم الجامعية بالكليات والمعاهد المختلفة.

