ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري في أغسطس إلى 51.9 نقطة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال شهر أغسطس إلى 51.9 نقطة، مقارنة بـ51.4 نقطة في يوليو 2025.

مؤشر مديري المشتريات في قطر

وعزت الدراسة الصادرة عن وكالة «إس أند بي جلوبال» هذا الارتفاع في القراءة الرئيسية للمؤشر إلى النمو القياسي في أعداد الموظفين، وإلى التراجع الطفيف في الطلبات الجديدة، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري تعود إلى توسع السوق، وارتفاع عدد السكان، والنمو في القطاع العقاري، إضافة إلى التعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة.

وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن تعافي النشاط التجاري لشركات الإنشاءات ساهم في تعويض التباطؤ في قطاعي البيع بالجملة والتجزئة، في حين تواصل تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع على التوالي.

كما سجل إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعًا طفيفًا للمرة الأولى في خمسة أشهر، نتيجة لخفض الشركات أسعار سلعها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

