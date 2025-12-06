محمد رجب داخل ملاهي بأكتوبر من أجل مسلسل "قطر صغنطوط"

18 حجم الخط

يواصل الفنان محمد رجب تصوير أحداث دوره في مسلسل “قطر صغنطوط” داخل ملاهي للأطفال بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام.

وتشهد أحداث مسلسل قطر صغنطوط الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، اتهامه في قضية خطف طفلة، ويظل مطارد من قبل رجال الشرطة.

وتجسد الفنانة آيتن عامر شخصية زوجة الفنان محمد رجب ضمن أحداث مسلسل “قطر صغنطوط”، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

تعاون محمد رجب وآيتن عامر

ويعتبر تعاون محمد رجب وآيتن عامر الخامس بداية من:فيلم سالم أبو اخته، ومسلسل الحلانجي وفيلم بيكيا، ومسلسل الأخ الكبير.

تصوير مشاهد مسلسل قطر صغنطوط

وفي داخل إحدى ملاهي الأطفال، يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل “قطر صغنطوط” بداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد أولى أحداث العمل عملية خطف لأحد الأطفال داخل الملاهي.

وتبحث الشركة المنتجة لمسلسل “قطر صغنطوط” عن طفلة تشارك الفنان محمد رجب بطولة مسلسله، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال محمد رجب

وكان آخر أعمال محمد رجب مسلسل "الحلانجي" الذى عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في العمل كل من: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ودارت أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

وكان الفنان محمد رجب قد أكد أن محمد رمضان من النجوم الذين يحبهم ويحب اجتهادهم وعملهم، نافيا قبول محمد رمضان كل الأدوار التي كان يرفضها هو.

