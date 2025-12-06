السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رجب داخل ملاهي بأكتوبر من أجل مسلسل "قطر صغنطوط"

محمد رجب وايتن عامر
محمد رجب وايتن عامر
18 حجم الخط

يواصل الفنان محمد رجب تصوير أحداث دوره في مسلسل “قطر صغنطوط” داخل ملاهي للأطفال بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمر التصوير لمدة 4 أيام.

وتشهد أحداث مسلسل قطر صغنطوط الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، اتهامه في قضية خطف طفلة، ويظل مطارد من قبل رجال الشرطة.

وتجسد الفنانة آيتن عامر شخصية زوجة الفنان محمد رجب ضمن أحداث مسلسل  “قطر  صغنطوط”، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

تعاون محمد رجب وآيتن عامر 

ويعتبر تعاون محمد رجب وآيتن عامر الخامس بداية من:فيلم سالم أبو اخته، ومسلسل الحلانجي وفيلم بيكيا، ومسلسل الأخ الكبير.

تصوير مشاهد مسلسل قطر صغنطوط

وفي داخل إحدى ملاهي الأطفال، يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل “قطر صغنطوط” بداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد أولى أحداث العمل عملية خطف لأحد الأطفال داخل الملاهي.

وتبحث الشركة المنتجة لمسلسل “قطر صغنطوط” عن طفلة تشارك الفنان محمد رجب بطولة مسلسله، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين. 

ويبدأ الفنان محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل “قطر صغنطوط” داخل إحدى ملاهي الأطفال، بداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد أولى أحداث العمل عملية خطف لأحد الأطفال داخل الملاهي.

وتبحث الشركة المنتجة لمسلسل “قطر صغنطوط” عن طفلة تشارك الفنان محمد رجب بطولة مسلسله، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال محمد رجب 

وكان آخر أعمال محمد رجب مسلسل "الحلانجي" الذى عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في العمل كل من: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ودارت أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

وكان الفنان محمد رجب قد أكد أن محمد رمضان من النجوم الذين يحبهم ويحب اجتهادهم وعملهم، نافيا قبول محمد رمضان كل الأدوار التي كان يرفضها هو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رجب آيتن عامر قطر صغنطوط مسلسل قطر صغنطوط اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2026، آيتن عامر زوجة محمد رجب ضمن أحداث "قطر صغنطوط"

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads