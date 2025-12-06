الموت يفجع الفنان أمير المصري

18 حجم الخط

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم عمة الفنان أمير المصري، حيث أعلن والده عن وفاة شقيقته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب والد الفنان أمير المصري عبر حسابه على فيسبوك: (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن أختي الحبيبة والوحيدة آمال انتقلت إلى رحمة الله وأنا في الخارج للأسف.

وأضاف: اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس.. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة ونسألك يا الله الصبر والتضامن في مصابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

ويشارك النجم أمير المصري بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة، حيث إنه من المقرر إقامة الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وتم اختيار فيلمه Giant ليكون فيلم افتتاح المهرجان فيما ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.

مهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي

وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.

