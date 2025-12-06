موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ويسعي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سندرلاند بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد وفولهام، للضغط على أرسنال في سباق صدارة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وسندرلاند



تُذاع مباراة مانشستر سيتي أمام سندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في حين أن سندرلاند لديه 23 نقطة في المركز السادس.

ترتيب الدوري الإنجليزي



1- آرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- مانشستر يونايتد 22

9- ليفربول 22 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 12 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

