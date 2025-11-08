رفض طعن رئيس البرازيل السابق بولسونارو على حكم حبسه 27 عاما

18 حجم الخط

صوت أغلبية قضاة هيئة في المحكمة العليا البرازيلية، لصالح رفض الطعن الذي قدمه الرئيس السابق جايير بولسونارو اعتراضًا على حكم حبسه 27 عامًا بتهمة تدبير انقلاب للبقاء في السلطة عقب الانتخابات الرئاسية في 2022.

وبحسب وكالة "رويترز"، صوت القضاة فلافيو دينو وألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين لصالح رفض الطعن، فيما يُتوقع أن يدلي القاضي الرابع بصوته قبل 14 نوفمبر.



وينفي بولسونارو ارتكاب أي جرم ويؤكد أنه لن ينفذ الحكم الصادر بحقه إلا بعد استنفاد جميع مراحل الطعن.

ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ حوالي ثلاثة أشهر لانتهاكه التدابير الاحترازية في قضية أخرى. ومن المتوقع أن يطلب محاموه السماح له بقضاء عقوبته في ظروف مماثلة بسبب مخاوف صحية.

وفي سبتمبر الماضي، صوت أربعة من القضاة الخمسة في هيئة المحكمة العليا لصالح معاقبة بولسونارو بالسجن 27 عامًا وثلاثة أشهر، بعد إدانته بخمس تهم من بينها الانضمام إلى منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إسقاط النظام الديمقراطي بالقوة وتدبير انقلاب.

ووُضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية في أوائل أغسطس لانتهاك إجراءات احترازية تخص محاولاته إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في القضية.

ووصف ترامب القضية بأنها "مطاردة سياسية"، ورد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على القاضي الذي يشرف على القضية وسحب تأشيرات عدد من المسؤولين البرازيليين.

