الصبغة من وسائل تغيير لون الشعر التى تهواها العديد من الفتيات لتجديد مظهرهن باستمرار وهى بالفعل تغير المظهر، ولكنها للأسف تضعف الشعر وتدمر لاحتوائها على مواد كيميائية.

والصبغة تؤثر على الشعر بشكل سلبي من حيث تزيد من تقصفه وتساقطه وبالتالى يتأثر طول وكثافة الشعر لذا تحرص الفتيات على ترطيب الشعر بعد الصبغة.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر بعد الصبغة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر بعد الصبغة.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند البكر

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان أو زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الزبادي

نصف ثمرة موز ناضجة

طريقة التحضير:

اهرسي الموز جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

أضيفي باقي المكونات وامزجيها حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية أو فوطة ساخنة لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي شعركِ جيدا بالشامبو المخصص للشعر المصبوغ والماء الفاتر.

استخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لترطيب الشعر والحفاظ على لونه ولمعانه بعد الصبغة.

هذه الوصفة تعيد الرطوبة والنعومة للشعر بعد تعرضه للمواد الكيميائية.

تحمي لون الشعر المصبوغ من البهتان.

تمنع التقصف وتساعد على تقوية بصيلات الشعر.

طبيعية وآمنة وخالية من أي مواد ضارة.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر بعد الصبغة

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية

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