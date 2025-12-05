الجمعة 05 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ميمي جمال وصفاء الطوخي ومحمد أبو داوود ينضمون لفريق مسلسل "على قد الحب"

مسلسل على قد الحب،
مسلسل على قد الحب، فيتو
انضم كل من النجوم ميمي جمال وصفاء الطوخي، ومحمد أبو داوود، لفريق عمل مسلسل "على قد الحب"، المنتظر عرضه خلال موسم رمضان 2026. 

 

ويعكف صناع العمل حاليا على الانتهاء من التحضيرات النهائية تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة. 

 

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة. 

 

فريق عمل المسلسل

 

فيما يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم السابق ذكرهم، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

 

وتدور أحداث مسلسل "على قد الحب" الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

 

