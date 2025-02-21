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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، صفاء الطوخي تظهر بتقنية الذكاء الاصطناعي في مسلسل فهد البطل

صفاء الطوخي، فيتو
صفاء الطوخي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، تشارك الفنانة صفاء الطوخي في بطولة مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضي الذي يعرض في رمضان 2025.

 

مسلسل فهد البطل 

وتظهر صفاء الطوخي من خلال أحداث مسلسل فهد البطل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث  تظهر في بعض المشاهد في عمر أصغر من سنها الحقيقي.

 

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

 

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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