نقيب المحامين يتفقد مقار انعقاد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

 تفقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اليوم مقار لجان التصويت بالجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية التصويتية داخل اللجان.

عمومية المحامين 

وشملت الجولة عددًا من المقار التي تجرى بها عملية التصويت، حيث تابع النقيب مدى جاهزية اللجان، وتوافر الموظفين المختصين، وانضباط الإجراءات التنظيمية المقررة لتيسير مشاركة الأعضاء.

زيادة معاشات المحامين 

وأكد نقيب المحامين خلال جولته أهمية هذا الاستحقاق النقابي باعتباره خطوة أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين بعد التقاعد، مشددًا على حرص النقابة على توفير بيئة مناسبة تضمن الشفافية وسهولة عملية التصويت.

مشاركة في عمومية المحامين 

ودعا  المحامين إلى المشاركة الفعّالة والواسعة في الجمعية العمومية دعمًا لقرارات تطوير الخدمات وتعزيز الرعاية المقدمة لهم.

