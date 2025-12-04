نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد.

قرارات مجلس المحامين

وأكدت أنه بمناسبة صدور قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ٢٥ نوفمبر الماضي بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية.

وبالإشارة الى ما تم نشرة سابقًا على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين من بيانات وكذا جريدتي الاخبار والجمهورية بالعدد الصادر بتاريح ١١ نوفمبر والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الأولى والتي تشمل النقابات الاتية:

(الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الاسماعلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية).

وبعد انتهاء المدة المحددة لسحب وتقديم أوراق الترشح للمرشحين فقد تقدم للترشح فعليا على كافة مقاعد المرحلة الأولى عدد (665) مترشح وبعد الانتهاء إجراءات فحص الملفات وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات تبين الآتي: -

1- استبعاد عدد (10) ملفات ترشح:

عدد (1) على مقعد النقيب

عدد (2) على مقعد الشباب

عدد (7) على مقعد الأعضاء

2- وقد تقدم عدد (11) مترشح بالتنازل عن الترشيح

عدد (2) على مقعد النقيب

عدد (7) على مقعد الشباب

عدد (2) على مقعد الأعضاء

ليصبح إجمالي عدد المترشحين على كافة مقاعد المرحلة الأولى بعد استبعاد أسماء المترشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (644) مترشح

1-عدد (69) على مقعد النقيب

2-عدد (110) على مقعد الشباب

3-عدد (465) على مقعد الأعضاء

وبذلك ووفقا للحصر العددي النهائي للمرشحين للمرحلة الأولى فقد تم اعداد الكشوف النهائية بأسماء المرشحين.

