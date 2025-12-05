الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ربيعة يقود تشكيل العين أمام النصر في نصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية

رامي ربيعة
رامي ربيعة
18 حجم الخط

أعلن فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة النصر، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس الرابطة الإماراتية.

وشهد تشكيل نادي العين تواجد المدافع المصري، رامي ربيعة، فيما يقود خط الهجوم، الثلاثي، لابا كودجو، وكاكو، وسفيان رحيمي.

وجاء تشكيل نادي العين لمواجهة فريق النصر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حسن ساني

خط الدفاع: رافا رودريجيز - رامي ربيعة - يحيى بنخالق - مارسيل راتينك

خط الوسط: عبد الكريم تراوري - بالاسيوس - أمادو نيانج

خط الهجوم: سفيان رحيمي - لابا كودجو - كاكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي العين كل من:

 بوسندة - محمد عباس - حسين رحيمي - درامان كوماري - سورين زيان - ساركي - حميد محمد - أديس ياسيتش.

ومن المُقرر، أن تُقام مباراة الإياب بين العين والنصر في نصف نهائي كأس رابطة الدوري الإماراتي في الخامسة والنصف مساء السبت الموافق 13 ديسمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

وعلى صعيد متصل قال مصدر داخل الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق السابق والعين الإماراتي الحالي خارج الحسابات تماما ولا توجد أي نية للتفاوض معه من أجل إعادته مجددا في يناير المقبل كما تردد لتدعيم مركز قلب الدفاع الذى طلب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للاهلي تدعيمه فى الميركاتو الشتوي، مشددا علي إن اللاعب خارج حسابات خطة التعاقدات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللاعب رامي ربيعة تجديد رامي ربيعة العين الإماراتي

مواد متعلقة

بمشاركة مصرية، تعادل إيجابي بين العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

مصدر بالأهلي: ربيعة خارج الحسابات ولم نطلب عودته

في ظل غياب محمد صلاح، رامي ربيعة كابتن منتخب مصر أمام غينيا بيساو

رامي ربيعة يوضح موقفه من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة دبا

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

رابع جثمان، التعرف على هوية طفلة الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

اللجنة العليا للمسئولية الطبية تعتمد قرارات جديدة لتفعيل قانون سلامة المريض 2025

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

لغز أسرة ديروط يزداد غموضًا بعد العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية بترعة الإبراهيمية بالمنيا

الأغلى في البطولة، أبرز المعلومات عن منتخب الإمارات قبل مواجهة مصر بكأس العرب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن القاسم أصغر القادة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads