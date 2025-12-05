ربيعة يقود تشكيل العين أمام النصر في نصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية

18 حجم الخط

أعلن فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة النصر، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس الرابطة الإماراتية.

وشهد تشكيل نادي العين تواجد المدافع المصري، رامي ربيعة، فيما يقود خط الهجوم، الثلاثي، لابا كودجو، وكاكو، وسفيان رحيمي.

وجاء تشكيل نادي العين لمواجهة فريق النصر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حسن ساني

خط الدفاع: رافا رودريجيز - رامي ربيعة - يحيى بنخالق - مارسيل راتينك

خط الوسط: عبد الكريم تراوري - بالاسيوس - أمادو نيانج

خط الهجوم: سفيان رحيمي - لابا كودجو - كاكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي العين كل من:

بوسندة - محمد عباس - حسين رحيمي - درامان كوماري - سورين زيان - ساركي - حميد محمد - أديس ياسيتش.

ومن المُقرر، أن تُقام مباراة الإياب بين العين والنصر في نصف نهائي كأس رابطة الدوري الإماراتي في الخامسة والنصف مساء السبت الموافق 13 ديسمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

وعلى صعيد متصل قال مصدر داخل الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق السابق والعين الإماراتي الحالي خارج الحسابات تماما ولا توجد أي نية للتفاوض معه من أجل إعادته مجددا في يناير المقبل كما تردد لتدعيم مركز قلب الدفاع الذى طلب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للاهلي تدعيمه فى الميركاتو الشتوي، مشددا علي إن اللاعب خارج حسابات خطة التعاقدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.