مصاريف وصلاحية كارت ميزة في بنك القاهرة

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة على الرسوم ومصاريف إصدار بطاقة ميزة مدفوعة مقدما ومدة الصلاحية لها.

وقال مسئولو بنك القاهرة إن مصاريف بطاقة ميزة مدفوعة مقدما 50 جم، وصلاحيته خمس سنوات.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إصدار بطاقات مدفوعة مقدما للأطفال.

وأوضح بنك القاهرة أنه يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولي الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1- تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.

2- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

3- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما.

4- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.5- تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة

رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء

عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

8- فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.