تسوية مالية كبرى لزوكربيرج وقادة في "ميتا" بقضية انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك

وافق مارك زوكربيرج وقادة حاليون وسابقون في شركة "ميتا بلاتفورمز" على دفع 190 مليون دولار للشركة لتسوية اتهامات من المساهمين.

وتمثلت الاتهامات بأن قادة "ميتا" أضروا بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقًا لتفاصيل التسوية، المنشورة الخميس.

ووافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات، بحسب "رويترز".



وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.

وتأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو وأنهى في يومه الثاني محاكمة كانت مقررة لمدة 8 أيام.

وكان المساهمون يسعون للحصول على 8 مليارات دولار من زوكربيرج و10 مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم. ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات.

وغيرت فيسبوك في عام 2021 اسمها إلى "ميتا"، وهي أيضًا الشركة الأم لتطبيقي "إنستجرام" و"واتساب". ولم تكن الشركة مدعى عليها.

وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة وبالتالي يستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.



