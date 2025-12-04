اتحاد القبائل العربية: هناك طفرة نوعية وتحولات استراتيجية في الإنتاج والتصدير الزراعي

18 حجم الخط

قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية، إن القطاع الزراعي المصري يشهد حاليًا طفرة نوعية، خاصة في زيادة المساحة المنزرعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تحوّل ميزان الحاصلات الزراعية من الاعتماد على الاستيراد إلى تسجيل نسب تصدير متزايدة.

الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وتأمين المخزون القومي

وأكد الجمل أن التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة يمثل محورًا رئيسيًا لتأمين المخزون الغذائي للدولة، مضيفًا أن المشاريع الزراعية القومية الكبيرة مثل مشروع الدلتا الجديدة ساهمت في تقليص فاتورة استيراد الحبوب والعملات الصعبة، وتوسيع الرقعة الزراعية خارج الوادي الضيق للنيل، واستصلاح ملايين الأفدنة.

مشاريع زراعية ضخمة: تشغيل الشباب وتنمية مستدامة

وأشار إلى أن مشروع مستقبل مصر الزراعي يركز على استصلاح مساحات شاسعة لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب إعادة إحياء وتطوير مشروع توشكى بمساعدة الهيئة الهندسية لإنشاء بحيرات موازية لمياه الفيضان، فضلًا عن التوسع في مشروع الصوب الزراعية الذي يسمح بالإنتاج خارج الموسم وباستهلاك مياه أقل وبجودة أعلى.

التركيز على الثروة الحيوانية والسمكية وربط الإنتاج بالصناعة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي، بقناة “الشمس” إلى أن الاهتمام لم يقتصر على الزراعة المحصولية، بل شمل أيضًا الثروة الحيوانية والسمكية عبر إنشاء مزارع متخصصة، بهدف زيادة المعروض المحلي وتأمين احتياجات اللحوم والدواجن، مؤكدًا ضرورة ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية لتصدير المنتجات المصنعة بدلًا من المواد الأولية، ما يعزز القيمة المضافة ويزيد العائد الاقتصادي للدولة.

استراتيجية وطنية لتحقيق أمن القوت وتقليل الاستيراد

وأوضح أن هذه الجهود تمثل استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تحقيق أمن القوت، تقليل فاتورة الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وتحويل المنتج المصري من مرحلة الإنتاج الأولي إلى مرحلة التصنيع لتعظيم العائد الاقتصادي.

"حياة كريمة" نموذج رائد للتنمية الشاملة في الريف المصري

وقال الجمل إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 تحولت إلى مشروع قومي ضخم يهدف إلى تغيير وجه الحياة في الريف المصري ومعالجة تراكمات عقود طويلة من التحديات.

توسيع نطاق المبادرة لتشمل آلاف القرى وملايين المواطنين

وأشار إلى أن المشروع بدأ باستهداف 100 قرية من الأكثر احتياجًا، وتوسع ليشمل نحو 4600 قرية ويستفيد منه حوالي 65 مليون مواطن، ما دفع المؤسسات الإعلامية الدولية للتساؤل عن قدرة الدولة على تنفيذ هذا المشروع الضخم، مؤكدًا أنه يمثل بحق "مشروع القرن" في مسيرة بناء الدولة.

نموذج شامل يشمل الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية

وأوضح الجمل أن المشروع يعتمد على نموذج عمل شامل ومتكامل يشمل الأجهزة التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، حيث يلعب المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات ودراسة احتياجات الأسر، فيما تساعد الأحزاب في نقل صوت الشارع إلى الحكومة وضمان تنفيذ خطط التنمية وفق الاحتياجات الفعلية، إضافة إلى تمكين الشباب للمشاركة في التوعية والتثقيف، معتبرًا أن ذلك يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

حياة كريمة..استدامة التغيير وتحسين جودة الحياة

وأكد الجمل أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نموذجًا مصريًا رائدًا في التنمية الشاملة، قائم على تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لضمان استدامة التغيير ورفع جودة حياة ملايين المصريين في الريف والمدن على حد سواء.

