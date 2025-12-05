صحة الشيوخ تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الأول الأسبوع المقبل

18 حجم الخط

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى.

لجنة التضامن وحقوق الإنسان

وشهد الأسبوع الماضي، عقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات، منها لجنة لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ التى ناقشت خلال اجتماعها خطة عمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

جهود مصر في ملف حقوق الإنسان

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تضم نخبة من القامات والخبرات المتنوعة القادرة على تقديم الجديد للمواطن المصري في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وفقا لما أقره الدستور في هذا الشأن، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

لجنة الثقافة والإعلام

كما عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ اجتماع برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في التطوير، وذلك بحضور الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

